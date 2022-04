Betrügerische Inserate - Tutti warnt vor Jobs «mit lukrativem Lohn und einfacher Gegenleistung»

Leser J.M.* wurde auf Jobsuche von Kriminellen hinters Licht geführt: Was er im ersten Moment für einen normalen Kurierjob hielt, entpuppte sich als Beihilfe zum Betrug. An einer Adresse in Wabern BE sollte M. vergangene Woche eine Lieferung abholen. Als ihm dort eine alte, verängstigte Frau einen Umschlag mit Geld in die Hand drückte, alarmierte er die Polizei. Seine Auftraggeber gaben sich der Frau gegenüber als Polizisten aus und instrumentalisierten M. als ahnungslosen Komplizen, der ihnen das Geld bringen sollte.