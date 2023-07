Buchrezension zu «Sie flogen nachts» von Charles Linsmayer

Aurinko heisst Sonne, Lokki Möwe, Kivi Stein, und «ihr erster Sinn ist zu erklingen, der zweite die Bedeutung», denkt Aava, als sie diese Wörter hört. Auf den Spuren ihrer Vorfahren ist sie nach Finnland gekommen, um in einer Waldhütte einen Winter lang an einer Erzählung zu arbeiten. «Sie flogen nachts», der Romanerstling der 1977 in Zürich geborenen Mirja Lanz kommt einem wie ein Traumgebilde aus Eis und Schnee, finnischen Wörtern, geheimnisvollen Gestalten und melancholischen Stimmungen vor.

Mirja Lanz: «Sie flogen nachts». Roman. Dörlemann Verlag, Zürich 2023, 208 S. Fr. 32.90 Dörlemann Verlag

Lange versucht Aava, in der Einsamkeit zurechtzukommen, fährt Langlauf auf dem gefrorenen See und hat Mühe, ihr Projekt voranzutreiben. Bis die mysteriöse Tuuli, die wörtlich genommen auch der Wind sein könnte, ihr eine Idee vermittelt. In deren Zentrum steht Ukki, der Grossvater, der den Enkeln Mielikki und Osmo Geschichten erzählt, aber regelmässig dabei einschläft, sodass Tuuli weitererzählen muss.

Der Roman ist nicht kontinuierlich erzählt, zerfällt immer wieder in lyrische und graphisch experimentell gestaltete, aber nicht unverständliche Passagen und bezieht seinen Reiz ganz aus dem Bildhaften und Klanglichen, das beim Lesen vielleicht etwas Mühe macht, das es einem aber tatsächlich ermöglicht, für Augenblicke in eine tief verschneite, klirrend kalte finnische Winterlandschaft einzutauchen. «Wie sollen wir anders überwintern als träumend, schlafend, atmend, wenn Traum, Schlaf, Atem erstarren? So ist es also, wenn der Winter etwas begreift. Möchtest du überhaupt verstanden werden?»

