Champions League: Tor von Kevin De Bruyne hätte nicht zählen dürfen

In der 67. Minute konnte es Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, nicht fassen. Er meckerte und beschwerte sich lautstark beim Schiri-Team. Ja, der Coach sah sogar Gelb wegen Meckerns. Der Grund: Man-City-Star Kevin De Bruyne hatte 20 Meter vor dem Kasten ein wenig zu viel Platz und traf wunderschön zum Ausgleich, gemäss dem 63-Jährigen hätte der Treffer aber überhaupt nicht zählen dürfen. Das erklärte er nach dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League (1:1).

«Der Ball war vorher im Seitenaus. Das sage nicht ich, das sagt die Technik. Aber sie haben es sich nicht noch mal angeschaut», so der Real-Trainer, «wir haben das überprüft und man kann es auf den Bildern von beIN Sports sehen.» Und tatsächlich – der TV-Sender aus Katar wies mit 3D-Technik nach, dass der Ball vor dem Ausgleich knapp, aber mit vollem Umfang über die Seitenlinie hinausgegangen war. Insofern hätte der Treffer von De Bruyne in der Tat nicht zählen dürfen.

«Der VAR muss die richtige Entscheidung treffen»

Arsène Wenger, der bei der Fifa für Fussballentwicklung zuständig ist, unterstützt Ancelotti in dessen Worten. Der 73-Jährige sagte zu beIN Sports: «Der VAR hätte das Tor überprüfen müssen.» In einer solchen Situation müsse man eingreifen und alle Situationen vor dem Goal überprüfen.

Wenger weiter: «Der VAR wurde geschaffen, um richtige Entscheidungen basierend auf Fakten zu treffen. Hier also: War der Ball drin oder draussen? Der VAR muss die richtige Entscheidung treffen.» Zudem mutmasste er aber auch, dass dem Videoschiedsrichter die richtigen Bilder fehlten, weil sich die Szene an der Seitenlinie und nicht an der Grundlinie abgespielt hatte.

Guardiola und Ancelotti ansonsten zufrieden

Ähnlich äusserte sich Guardiola nach der Partie, in der nebst De Bruyne auch Vinícius Júnior (36.) traf. «Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die haben getroffen, als wir etwas besser waren – und wir haben ausgeglichen, als die besser waren. Alles wird in Manchester entschieden.» Das Rückspiel in England findet am kommenden Mittwoch statt.