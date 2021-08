Ärger auch beim FC Basel - «TV-Bilder sind eindeutig» – YB-Trainer Wagner stinksauer über Platzverweis

«Das will ich nicht kommentieren»

«Für mich ist das keine Gelbe Karte», meint auch YB-Goalie David von Ballmoos. «Schlussendlich war das sicher die spielentscheidende Szene». Cédric Zesiger beurteilt die Aktion seines Teamkollegen Maceiras wohl ähnlich. «Das will ich nicht kommentieren», so der Verteidiger.

In Überzahl kam der FC Basel in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel. Der Ausgleich fiel nach 53 Minuten durch einen herrlich getretenen Freistoss von Esposito. Danach drückte der FCB zwar auf den Siegestreffer, Cabral verpasste zweimal nur knapp. Mehr gab es von den Basler trotz einem Mann mehr nicht geboten. Es blieb beim 1:1 im Spitzenkampf.

«Am Schluss haben wir sicher das Spiel vom Donnerstag gespürt», meint Fabian Frei rückblickend auf das Quali-Spiel in Stockholm gegen Hammarby. «YB war in der ersten Hälfte klar besser. Am Schluss geht das Unentschieden in Ordnung.» Und die Platzverweis-Szene? «Wenn er ihn trifft, ist es Gelb. Und dann ist es halt Gelb-Rot», so der FCB-Mittelfeldspieler.