Todesursache unklar : TV-Doku-Star Karin Ritter (66) ist tot

Das Leben von Karin Ritter und ihren Söhnen war geprägt von Rechtsradikalismus und Drogen. Jetzt ist das Oberhaupt der Familie gestorben.

Das Bild der Familie aus Köthen in Sachsen-Anhalt ist eines, das geprägt ist von Drogen, Alkohol, Gewalt und Rechtsradikalismus. So hob einer der Söhne bereits als neunjähriger den Arm zum Hitlergruss. Dies nach einer Aufforderung der Älteren. Das Leben der Ritters ging immer weiter bachab. Auch in Köthen haben sie keinen guten Ruf.