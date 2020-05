ZHAW-Studie

TV, Gaming oder Youtube – so verbringen Schweizer Kinder ihre Freizeit

Wie bewegen sich Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren in der digitalen Welt? Welche Inhalte machen ihnen Angst? Eine neue Studie zeigt, womit sich Kinder im Internet beschäftigen.

Rund 81 Prozent der Schweizer Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren schauen ein- oder mehrmals pro Woche TV, wie die neue MIKE-Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zeigt. 76 Prozent der befragten Kinder gaben an, regelmässig Musik zu hören, und 68 Prozent der Kinder gamen mindestens einmal pro Woche, 32% von ihnen gamen jeden oder fast jeden Tag. Während sich das Benutzen von digitalen Geräten in der Primarschulzeit noch in Grenzen hält, steigt es bis zum Ende kontinuierlich an.