Die Pläne haben TV-Köchin Meta Hiltebrand, die in Zürich das Restaurant «Le Chef» betreibt, zu einer emotionalen Reaktion bewogen. In einem sechsminütigen Protest-Video, das schon tausendfach geteilt wurde, wendet sie sich direkt an Gesundheitsminister Alain Berset.

«Mir platzt langsam der Kragen»

Darin beteuert die Köchin und Buchautorin, dass sie an Corona glaube und sehe, dass Menschen krank würden. Doch sie befürchtet offenbar, dass die 2-Haushalte-Regel auch an den Festtagen gelten könnte. An die Adresse von Berset sagt die Zürcherin, dass sie sich Weihnachten nicht nehmen lasse: «Jetzt, da Sie in mein Privatleben eingreifen, in mein Weihnachtsessen, platzt mir langsam der Kragen.»