Von Socken über Gin bis E-Bikes

Joko Winterscheidt betätigt sich seit ein paar Jahren als Gründer und Investor von Start-ups. 2015 beteiligte er sich an der SMS-Firma Gobutler. Wie der Moderator gegenüber «Gründerszene» einst sagte, soll es sogar ein Kaufangebot von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gegeben haben. Daraus wurde aber nichts. 2018 wurde der Service von Gobutler eingestampft. Vergangenes Jahr machte Winterscheidt mit der Beteiligung an Sushi Bikes von sich reden. Das Start-up vertreibt online Elektro-Velos für einen Spotpreis von 999 Euro. Die Bikes konnten aber bisher nicht viele Kunden anlocken. Auch investierte der Moderator in das Socken-Start-up Von Jungfeld und in die Gin-Marke Muscatel Gin. An der Weinmarke «Drei Freunde Wein» ist Winterscheidt unter anderen mit dem Schauspieler Matthias Schweighöfer beteiligt.