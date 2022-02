Ophélie Meunier – TV-Moderatorin löst mit Doku Islamismus-Debatte in Frankreich aus

In der neuesten Folge der Investigativsendung «Zone Inderdite» portraitierte sie zusammen mit einem örtlichen Anwalt die Ausbreitung radikalislamischer Praktiken in der Stadt Roubaix.

Intellektuelle wollen Medien «wachrütteln»

Entfacht wurde der Fall mit der Ausstrahlung der neuesten Folge des Investigativformats «Zone Interdite» am 23. Januar auf dem Privatsender M6 . Darin war zu sehen, wie in der Stadt Roubaix, im Norden Frankreichs, zum Teil radikalislamistische Praktiken das Stadtbild prägen.

Meunier und ihr Mitstreiter, der örtliche Jurist Amine Elbahi, zeigten im Film Geschäfte, die wohl aus Pietätsgründen geschlechterlose Mannequins ausstellten; in vielen Strassen würden zudem Halal-Metzgereien dominieren. In Buchhandlungen fanden Meunier und Elbahi besonders viele extremistische Literatur.

In einer Szene im Film war gar ein Restaurant zu sehen, in dem es Boxen für vollverschleierte Frauen gibt. Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet, wurden Meunier und Elbahi seit der Ausstrahlung der Doku von radikalen Islamisten mit Morddrohungen eingedeckt und müssen seither unter Polizeischutz leben.

Es dauerte einige Tage, aber spätestens mit einem Artikel in der Tageszeitung «Le Figaro» in dem mehrere prominente Intellektuelle kritisierten, dass die Medien sich dem Thema nicht angenommen hätten und dies ein Indiz für die gefährdete Meinungsfreiheit im Land sei, entbrannte im Land die Diskussion rund um den Fall Roubaix. Man könne sich nicht mehr kritisch über den Islamismus äussern, ohne an Leib und Leben gefährdet zu werden, schrieben die Verfasser.

Präsidentschaftsanwärter Zemmour bringt sich in Stellung

Am 7. Januar 2015 töteten zwei Islamisten zwölf Redaktoren der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Anschliessend kam es zu grossen Solidaritätsbekundungen unter dem Hashtag #jesuischarlie. Die Diskussion darüber, wie frei Presse und Kulturschaffende in Frankreich wirklich sind, ist seither nie abgerissen. Die Unterzeichner des Artikels in «Le Figaro» sehen in der fehlenden Berichterstattung zum Fall Meunier auch ein Indiz für die wenig ausgeprägte Pressefreiheit im Land.