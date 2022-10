Hausarrest verletzt : Putin lässt nach Protest-Journalistin Marina Owsjannikowa fahnden

Angeblich weil sie ihren Hausarrest verletzt hatte, ist die russische Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa offiziell zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die 44-Jährige war durch ihren mutigen Protest gegen den Ukraine-Krieg weltweit bekannt geworden.

1 / 5 Ihr Anwalt postete am 15. März 2022 ein gemeinsames Selfie auf Telegram. Hier wartete Owsjannikowa in Moskau auf ihren Prozess. Telegram/Anton Gashinsky Die Frau stürmte mit einem Plakat in die Live-Sendung, … Screenshot Twitter … auf dem sie gegen den Krieg protestierte und angab, die Zuschauer würden belogen. Screenshot Twitter

Darum gehts Der Kreml hat die ehemalige Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach ihrem Protest gegen den Ukraine-Krieg im Live-TV im März reiste sie nach Deutschland aus, kehrte aber anfangs August zurück.

Nun wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Die durch ihren Live-Protest gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa ist in Russland auf eine Fahndungsliste gesetzt worden. Auf der Website des russischen Innenministeriums war am Montag zu lesen, dass die 44-Jährige im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens gesucht werde.

Gegen Owsjannikowa war im August wegen der «Verbreitung von Falschinformationen» über die russische Armee Anklage erhoben worden. Ihr drohen deswegen bis zu zehn Jahre Haft. Die Journalistin war Mitte August unter Hausarrest gestellt worden, der bis zum Beginn ihres Prozesses dauern sollte. Vorerst war ihr Hausarrest bis zum 9. Oktober – also kommenden Sonntag – verhängt worden.

International bekannt geworden war Owsjannikowa, nachdem sie Mitte März während einer Live-Sendung ihres Arbeitgebers, des Kreml-treuen Senders Channel One, hinter der Nachrichtensprecherin ein gegen den Militäreinsatz in der Ukraine gerichtetes Protestplakat in die Kamera gehalten hatte.

Rückkehr nach Moskau war «russisches Roulette»

Zwischenzeitlich hielt sie sich danach in Deutschland auf, wo sie für die Zeitung «Die Welt» arbeitete. Im Juli kehrte Owsjannikowa nach Russland zurück, wo sie ihre Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine fortsetzte. Diesen Schritt hatte sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP als «russisches Roulette» bezeichnet: «Wenn sie diese Entscheidung treffen, werden sie mich innerhalb eines Tages festnehmen, es wird nur ein paar Sekunden dauern», sagte sie.

Vergangene Woche hatte ihr Ex-Ehemann verkündet, die zweifache Mutter Owsjannikowa sei mit ihrer elfjährigen Tochter geflüchtet.

In den letzten Monaten sind in Russland mehrere kritische Journalistinnen und Journalisten zur Verhaftung ausgeschrieben worden, unter ihnen auch der Geheimdienst-Experte Andrei Soldatow und der ehemalige Abgeordnete Alexander Newsorow sowie Video-Blogger und Radiojournalist Michael Nacke.