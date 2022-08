Massiver Preiszerfall: TV nach Kauf 1000 Fr. billiger – darum solltest du trotzdem nicht abwarten

Die Schweiz ist bei vielen Produkten eine Hochpreisinsel. Multimedia-Geräte wie TVs kosten aber im Vergleich zum Ausland meist weniger. Multimedia- und TV-Experte Luca Giuriato vom Marktforscher GfK Switzerland erklärt die tiefen Preise für Elektronikgeräte mit dem harten Wettbewerb in der Schweiz. «Wir haben hier Marktteilnehmer, also einen hohen Konkurrenzdruck, während es in Ländern wie Österreich nur zwei grosse Anbieter von Elektronikgeräten gibt», sagt Giuriato. Ein weiterer Grund sei die tiefere Mehrwertsteuer in der Schweiz, wodurch die Preise nochmals zwölf Prozent tiefer als etwa in Österreich sind.