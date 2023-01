«Oh nein» : TV-Panne in Cortina – Sender zeigen Penis von norwegischem Ski-Fahrer

Das sollte nicht so sein. Beim Ski-Rennen in Cortina gab es einen Genital-Blitzer.

Beim Sieg von Marco Odermatt in Cortina gab es eine TV-Panne.

Das grosse Thema beim ersten Super-G von Cortina an diesem Wochenende war natürlich das triumphale Comeback von Marco Odermatt . Aber auch Adrian Smiseth Sejersted, der Norweger, stand im Fokus. Nicht aber aufgrund seiner guten Fahrt, sondern aufgrund einer TV-Einblendung.

Während des Rennens war zu sehen, wie Aleksander Kilde nach seiner Fahrt seine Erkenntnisse und Tipps an die Teamkollegen am Start funkte. Die Regie entschied sich dann, den Empfänger Smiseth Sejersted bei seiner Vorbereitung zu zeigen. Das Problem: Der 28-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt gerade seinen Penis in der Hand und erledigte sein Geschäft.