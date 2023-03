Burgdorf BE: SRF-Liebling Anna (24), stirbt wegen Alkoholsucht

Burgdorf BE : TV-Publikumsliebling Anna (24) stirbt an ihrer Alkoholsucht

Darum gehts In einer Reportage von SRF wurde das Leben mehrerer suchtkranker Menschen in Burgdorf porträtiert – darunter jenes der 24-jährigen Anna.

Sie war suchtkrank und erlitt bereits eine Leberzirrhose.

Nach einem Spitalaufenthalt schien es ihr besser zu gehen, nun ist sie verstorben.

Von klein auf wurde Anna mit dem Thema Sucht konfrontiert, denn bereits ihre Mutter kämpfte mit einer Drogenabhängigkeit. Bereits nach der Geburt musste sich Anna einem Methadonentzug unterziehen, wie «Bärn Today» schreibt. In der zweiteiligen SRF-Reportage von Donat Hofer mit dem Titel «Treffpunkt Garage – Leben am Rand der Gesellschaft» erzählte Anna von ihrem Lebens- und Leidensweg.

«Es ist alles ein bisschen schief gelaufen»

Die Reportage spielt sich meist in einer Burgdorfer Garage ab, wo sich mehrere Menschen zusammenfinden, die ähnliche Schicksalsschläge erlitten haben. Anna brauchte bereits am Morgen einen grossen Becher Vodka-Cola um ihren Alkoholpegel stabil zu haben, sonst zitterte sie am ganzen Körper. Mit 16 Jahren kam sie bereits in Berührung mit Kokain und Heroin.

Als Anna 19 Jahre alt war, habe es alles angefangen schlimm zu werden, wie sie in der Sendung erzählte. Ihr damaliger Freund hatte sich das Leben genommen und eine Woche später war ihre beste Freundin durch eine Überdosis gestorben. «Von da an habe ich angefangen, Vodka zu saufen», sagte Anna in der Reportage.

Zwangspause

Im zweiten Teil der Serie wurde Anna von Reporter Donat Hofer im Spital begleitet. Sie lebe bereits eine Woche ohne Alkohol, ihr ginge es soweit gut, sagte sie. Die Ärzte hätten der an Leberzirrhose leidenden Protagonistin mitgeteilt, dass sie so nicht weitermachen könne. Sie benötige einen längeren Aufenthalt in einer Suchtklinik.

Dennoch entstand bei den Zuschauerinnen und Zuschauern das Gefühl, es gehe bei der 24-Jährigen aufwärts. Kurz nach ihrer Rückkehr ins bernische Burgdorf scheint es für sie aufwärts zu gehen. Sie sagte, nach einem Glas Alkohol fühle sie sich bereits gut und sie habe gar keine Lust mehr zu trinken.

«Traurig, dass sie nun so jung sterben musste»

Dann die schlimme Nachricht: Hofer vermeldete am Montagabend auf Instagram, dass Anna vergangene Woche gestorben ist. In den Kommentaren unter seinem Instagram-Post zu ihrem Tod zeigen die Fans der Protagonistin grosse Anteilnahme, Bestürztheit und Sympathie für die 24-Jährige. «Ich dachte, ich könne in drei Jahren den dritten Teil schauen und sehen, dass sie es geschafft hat», schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: «Traurig, dass sie nun so jung sterben musste».

