US-Schauspielerin : TV-Sender suspendiert Whoopi Goldberg nach Holocaust-Äusserungen

Die bekannte Schauspielerin sprach vor laufender Kamera über den Zweiten Weltkrieg und gab an, bei der Judenverfolgung habe die Rasse keine Rolle gespielt. Religionsvertreterinnen und -vertreter kritisieren ihre Äusserungen. Vorläufig ist die Co-Moderatorin ihre Stelle los.

Goldberg hatte bei einer Diskussion in der Sendung am Montag gesagt, dass es beim Holocaust «nicht um Rasse» gegangen sei. Es sei «um die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber einem anderen Menschen» gegangen. Stunden später entschuldigte sich Goldberg. Sie tat das auch in der Folge von «The View» am Dienstag. «Meine Worte haben so viele Menschen verärgert, was niemals meine Absicht war», sagte Goldberg.