LG 75QNED99 im Test – Ein TV wie ein Kunstwerk

LG kratzt mit seinem neuen LCD-TV 75QNED99 am OLED-Image.

Das TV-Schwergewicht

Beim Aufstellen des LG 75QNED99 fällt auf: Es handelt sich um ein Schwergewicht. 37,4 Kilogramm bringt der Fernseher auf die Waage, mit dem halbmondförmig geschwungenen Standfuss in Silbergrau sind es sogar 40,8 Kilogramm. Das verwundert, denn sowohl Standfuss als auch das Gerät wirken schlank, der Bildschirm ist flach ausgefallen und die Kanten sind extrem dünn. Das Kabel kann man im Fuss verschwinden lassen, Abdeckungen schützen zudem die vielen Anschlüsse auf der Rückseite.

Das Panel spielt direkt bei der Inbetriebnahme seine Stärken aus. Die Blickwinkelstabilität ist hervorragend, auch Sonneneinstrahlung sorgt kaum für Reflexionen. Optimiert ist der TV übrigens für die Wandmontage. Schade, dass das TV-Gerät seine 8K-Qualitäten im Alltag nicht ausspielen darf – bis auf einige Youtube- und Streaminganbieter-Inhalte gibt es bisher kaum 8K-Clips, von denen man profitieren könnte. So ist der LG-TV wohl eine gute Investition in die Zukunft, einige Nutzerinnen und Nutzer werden aber wohl auch preisliche Bedenken haben, wenn sie 8K aktuell noch nicht wirklich interessiert.

Neue Benutzeroberfläche

Allerdings profitieren auch 4K-Inhalte von den 8K-Qualitäten. Der TV kann nämlich bei 4K-Inhalten die Bildpunkte pro Zoll optimieren, was zu einem noch schärferen und plastischeren Bild führt. Schwer tut sich das Gerät dabei mit dem Upscaling von Standard-Definition-Inhalten. Bei der Beleuchtung wiederum ist der Eindruck unglaublich gut, die Helligkeit ist eine der LG-Stärken.

Überraschend und gewöhnungsbedürftig ist LGs neue Benutzeroberfläche webOS 6.0, immerhin war der Vorgänger eines der Highlights für LG-Fans. Die neue Version bringt grosse Umbrüche: Der Startbildschirm wird nun im Vollbild angezeigt, die alten horizontal angeordneten Funktionsfelder am unteren Bildschirmrand sind verschwunden. So ist der Startbildschirm nun voll mit Funktionskacheln, die Navigation für Neulinge etwas kompliziert zu lernen. Nicht vollständig verifizierbar war, ob ein wiederholt auftretendes Ruckeln am Testgerät der Normalfall oder es nur der eher schwachen Internetverbindung geschuldet war.