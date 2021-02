Was für ein Kuriosum: Die Oklahoma City Thunder müssen sich im Spiel gegen die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela in der Pause umziehen. Das hat einen simplen Grund.

1 / 4 Wer ist denn nun wer? Die Oklahoma City Thunder in orange und die Atlanta Hawks in rot liessen sich kaum unterscheiden. USA TODAY Sports Was für ein Gewusel – den TV-Zuschauern gefiel das gar nicht. USA TODAY Sports Also wechselten die Thunder ihr Outfit in der Pause von orange zu weiss. Nun konnte man die Teams besser unterscheiden. USA TODAY Sports

Darum gehts In der NBA-Partie Oklahoma gegen Atlanta muss sich das Heimteam in der Pause umziehen.

In der ersten Halbzeit spielen die Thunder in orange, danach in weiss.

Grund dafür: Orange und rot liess sich im TV kaum unterscheiden.

Der Fehler lag aber nicht etwa bei Oklahoma, sondern bei Atlanta.

Wie jetzt? Was nun? Wer ist wer? Das müssen sich die US-amerikanischen TV-Zuschauer bei der NBA-Partie Oklahoma City Thunder gegen die Atlanta Hawks gedacht haben. Aber warum denn nur? Ganz einfach, die Thunder spielten in orange, die Hawks in rot. Das lässt sich live auf dem Parkett wohl erkennen, aber von weitem am TV und in Bewegung aber nur ganz schlecht.

Kleine Kostprobe gefällig? Voilà.

Also wurde entschieden, dass die Thunder in der Pause ihr Outfit wechseln mussten. In der zweiten Halbzeit trat das Team dann in weiss an, der Unterschied war nun klar ersichtlich. Letztlich setzten sich die Thunder 118:109 durch. Der Schweizer Center in Reihen der Hawks, Clint Capela, machte bei der Niederlage – es war bereits die 19. der Saison, bei 14 Siegen – immerhin 17 Punkte und holte 21 Rebounds.

Wer nun denkt, was sich die Thunder denn dabei gedacht haben, denen muss gesagt werden: Es war der Fehler der Hawks, die nur mit einem Auswärts-Outfit angetreten waren. Das Heimteam war so nett, ihre alternativen Trikots zu verwenden. Die Fans waren froh darüber, es schonte ihre Augen.