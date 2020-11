Bundesgericht verurteilt Nationalrat : Tweet nach Schüssen in Moschee kostet SVPler Tausende Franken

«Wir bitten um mehr!», schrieb SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor in den Sozialen Medien nach Schüssen in einer St. Galler Moschee. Er wurde zu einer Busse und einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

Das Bundesgericht hat die Verurteilung des Walliser SVP-Nationalrats Jean-Luc Addor wegen Rassendiskriminierung bestätigt. Er twitterte 2014 nach einer Schiesserei in einer St. Galler Moschee «Wir bitten um mehr!».

Zwiespältige Aussagen

Das Bundesgericht führt in einem am Mittwoch veröffentlichten Entscheid aus, ein unbefangener Durchschnittsleser verstehe den Kommentar als Wunsch nach einer Wiederholung der Tat. Der Leser werde dazu eingeladen, sich über das tragische Ereignis in der Moschee zu freuen.