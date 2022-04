Bundespräsident Ignazio Cassis : «Die Schweiz tut mehr als nur twittern»

Nach der Kritik wegen der zurückhaltenden Kommunikation seines Departements verurteilt der Aussenminister nun die «Gräueltaten» im ukrainischen Butscha.

Während Deutschland und andere Länder die Massaker von Butscha verurteilt und Russland als Täter genannt haben, sprach die Schweiz in ihrem Tweet von «Geschehnissen». Es hagelte Kritik von allen Seiten, auch am Departementsleiter, Aussenminister und Bundespräsident Ignazio Cassis. In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» darauf angesprochen, sagt er: «Der Tweet war wohl zu fest in Verwaltungssprache verfasst. So funktioniert aber die Diplomatie. Sie ist vorsichtig.» Cassis zeigt sich jedoch tief betroffen von diesen «Gräueltaten»: «Es gibt kaum Worte, die stark genug wären, um eine solche Barbarei zu verurteilen.»