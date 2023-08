Twenty4tim beeindruckt Fans: «Ich habe 14 Kilogramm abgenommen»

14 Kilogramm in sechs Monaten: Twenty4tim dokumentiert seine Abnehm-Reise auf Instagram.

Auf Instagram hat Twenty4tim (22) ein Vorher-Nachher-Bild gepostet, das die Gewichtsveränderung deutlich macht. «Ich habe mir locker zwei Jahre vorgenommen, abzunehmen, und ich kann es selbst kaum glauben, aber vorgestern stand ich auf der Waage und habe jetzt 14 Kilogramm abgenommen», schreibt der Influencer, der in der Vergangenheit auch gestanden hat, an Essstörungen zu leiden. Er fügt hinzu: «Mich macht das so stolz. Gewicht war immer ein sensibles Thema bei mir.» Mit täglich frischen und vor allem selbst gekochten Rezepten sei es ihm gelungen, sein Gewicht zu reduzieren. Auch mental habe sein Abnehmerfolg eine grosse Auswirkung.