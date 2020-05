Gregory Tyree Boyce

«Twilight»-Star tot in Las Vegas aufgefunden

US-Schauspieler Gregory Tyree Boyce ist im Alter von 30 Jahren verstorben. Sein Cousin fand ihn und seine Freundin leblos in seiner Wohnung.

Er wurde nur 30 Jahre alt: Schauspieler Gregory Tyree Boyce ist vergangene Woche in Las Vegas gestorben.

Ein Cousin hatte bemerkt, dass Gregorys Auto immer noch in Las Vegas statt bereits in Los Angeles stand und hatte deshalb in dessen Apartment nachgesehen. Dort soll er Gregory und dessen Freundin Natalie Adepoju (27) dann leblos aufgefunden haben, wie ein Insider gegenüber «E!News» berichtet.