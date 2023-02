Twint: Bezahl-App knackt gleich zwei Millionen-Rekorde

Die Schweizer Bezahl-App Twint scheint seit ihrer Gründung im September 2016 mehr und mehr zu wachsen. Im Januar dieses Jahres wurde erstmals die Grenze von fünf Millionen aktiven Usern überschritten. Damit setzen mehr als die Hälfte der Menschen in der Schweiz auf die App, wie Twint in einer Medienmitteilung schreibt.

«Wir freuen uns darüber, dass sich inzwischen mehr als die Hälfte der Menschen in der Schweiz in ihrem Alltag auf Twint verlassen», lässt sich Markus Kilb, CEO von Twint, in einer Medienmitteilung zitieren. «Twint hat sich zum Sinnbild für die digitale Vereinfachung des Alltags entwickelt. Darüber hinaus hat es die Schweiz zu einem der führenden Länder in Sachen Mobile Payment in Europa gemacht.»