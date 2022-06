Zahlungsausfälle: Twint, Postfinance und Visa mit Störungen im Zahlungsverkehr

Für Postfinance zeigt die Website innert einer Stunde knapp 600 Störungsmeldungen an.

Gleich mehrere Anbieter haben am Samstagmittag ein Problem mit Zahlungen. An den Kassen funktioniert weder die Kreditkarte noch die Twint-Zahlung. Wer im Laden kein Bargeld dabei hatte, konnte deshalb keine Zahlungen tätigen. Nicht wenige Kundinnen und Kunden sassen deshalb mit vollen Einkaufstaschen in den Supermärkten fest.