Streamingplattform

Twitch sperrt Account von Donald Trump

Aufgrund von Hassinhalten und dem Verstoss gegen die Community-Richtlinien wurde der Twitch-Account des US-Präsidenten gesperrt. Er hatte Mexikaner als Kriminelle und Vergewaltiger bezeichnet.

Der Präsident habe in zwei Videos von Wahlkampfveranstaltungen Mexikaner als Vergewaltiger und Kriminelle bezeichnete.

Die Streamingplattform Twitch hat den Account des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump vorübergehend gesperrt. Grund dafür sind Hassinhalte und der Verstoss gegen die Community-Richtlinien der Plattform, wie mehrere US-Medien am Montag unter Berufung auf eine Twitch-Sprecherin berichteten.

Auslöser für die Sperrung sind zwei Videos von Trumps Wahlkampfveranstaltungen, in denen er unter anderem Mexikaner als Vergewaltiger und Kriminelle bezeichnete. Die Streamingplattform Twitch, die zum Amazon-Konzern gehört, ist normalerweise dafür bekannt, dass Videospiele gestreamt werden. Die Plattform verzeichnete in den vergangenen Monaten im Schnitt über zwei Millionen Zuschauer pro Tag.

Nicht die erste Sperrung

In den vergangenen Wochen sind verschiedenste soziale Netzwerke gegen Trump-Inhalte vorgegangen. So versah Twitter mehrere Postings des Präsidenten mit Warnhinweisen. Die Plattform Reddit sperrte die bei Trumps Anhängern beliebte Gruppe «The_Donald», die laut «New York Times» zuletzt knapp 800’000 Mitglieder hatte.

Facebook war dafür kritisiert worden, nicht gegen umstrittene Trump-Postings vorzugehen. Infolge der Debatte um Hassbotschaften in sozialen Netzwerken kündigten zahlreiche Firmen wie Coca-Cola, Honda, Unilever oder Starbucks an, ihre Social-Media-Werbung auszusetzen. Facebook will nun stärker gegen Hassnachrichten und Falschmeldungen vorgehen, wie sein Chef Mark Zuckerberg betonte.