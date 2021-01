Bezahlt zu werden, um Videospiele zu spielen – was früher als Hirngespinst abgestempelt wurde, ist im Jahr 2021 eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Dies hat sich der Streamer BastiGHG wahrscheinlich auch gedacht, doch seine Arbeitsmoral sucht seinesgleichen. Der Deutsche ist nämlich mehr als fleissig, so streamt er jeden Tag und das seit ganzen fünf Jahren. Das hat noch nie jemand geschafft und ist ein Weltrekord.



Stellt Euch vor, ihr müsstet jeden Tag arbeiten. Das klingt nicht nach Spass, aber für BastiGHG ist es das. Der Deutsche streamt vor allem «Minecraft», «Rocket League», «Fifa» oder Spiele, die im Moment gerade beliebt sind. In seinen fünf Jahren als Streamer hat BastiGHG 600’000 Follower gewonnen, die ihm beim Sammeln von Rohstoffen zuschauen.