Twitter Blue - Twitter-Abo soll 3 Franken pro Monat kosten

Der Dienst soll 2,99 Dollar – also rund drei Franken – pro Monat kosten.

Ein Abo für Twitter steht offenbar kurz vor dem Start. Der Kurznachrichtendienst hat in den Download-Stores für iPhones und Android-Smartphones eine entsprechende Option in seiner App gelistet. Der Dienst namens Twitter Blue soll für Nutzerinnen und Nutzer 2,99 Dollar pro Monat kosten.

Entdeckt hat das neue Twitter-Abo Jane Manchun Wong . Die unabhängige Sicherheitsexpertin findet in Apps regelmässig versteckte Funktionen oder eben Dinge, die noch nicht veröffentlicht wurden. Ihr gelang es nun, ein Abo zu Testzwecken abzuschliessen. Auf Twitter berichtet sie über die Details. So können die Nutzerinnen und Nutzer von Twitter Blue unter anderem aus mehreren Farben für das App-Icon wählen.

Undo-Button im Abo

Twitter hofft, mit der neuen Funktion reguläre Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer zu bezahlenden Kundinnen und Kunden zu machen – und so den Umsatz des Unternehmens zu steigern. Dieser betrug allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 rund eine Milliarde Dollar. Hinter dem Schritt dürfte Kalkül stecken. Mit Abos setze sich Twitter zudem weniger dem weltweit fluktuierenden Werbemarkt aus, schreibt «The Guardian».

Trinkgeld via Twitter

Twitter wird bis heute von seinem Gründer, Jack Dorsey, geführt. Jüngst hat sein Unternehmen gleich mehrere Firmen übernommen. Darunter etwa Revue: Das Unternehmen bietet unter anderem kostenpflichtige E-Mail-Newsletter an, oder Scroll, ein Dienst, der Werbung von News-Websites entfernt.

Anfang Mai hat Twitter eine sogenannte Tip-Jar-Funktion eingeführt. Damit ist es Nutzerinnen und Nutzern möglich, kleine Zahlungen (Tips, auf Deutsch Trinkgeld) an andere Nutzerinnen und Nutzer zu senden. Bisher ist die Tip-Jar-Funktion noch in der Testphase, deshalb erst in der englischsprachigen App und noch nicht für alle Personen weltweit verfügbar.