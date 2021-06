Twitter arbeitet an neuem Feature «Super Follows»

Twitter plant ein Feature namens Super Follows.

Das Abo soll Super Follows heissen und fünf Dollar kosten.

Noch ein Abo für Twitter? Der Kurznachrichtendienst hat eine Funktion mit dem Namen Super Follows angekündigt. Gewisse Inhalte des eigenen Profils könnte man mit dem Abomodell hinter eine Bezahlschranke verstecken. Nur noch Personen, die bezahlen, würden dann diese Inhalte sehen und könnten mit den Tweets interagieren. Eine entsprechende Ankündigung von Twitter kam im Februar 2021, viel wusste man bisher aber nicht über die neue Funktion – bis jetzt.

Denn nun hat die App-Forscherin Jane Manhun Wong weitere Details zu Super Follows herausgefunden. So soll das kommende Abomodell volljährigen Twitter-Nutzerinnen und -Nutzern vorbehalten sein, die in den letzten 30 Tagen mindestens 25 Tweets abgesetzt haben und mindestens 10’000 Follower haben.