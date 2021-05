Inhalte geteilt : Twitter blockiert Konten für Umgehung von Trump-Sperre

Damit die Kommentare von Donald Trump nicht durch eine Hintertüre auf Twitter verbreitet werden können, hat die Online-Plattform Massnahmen ergriffen.

Trumps Posts von seiner Internetseite «Straight from the desk of Donald J Trump» können nicht auf Twitter geteilt werden.

Die Internetseite «Straight from the desk of Donald J Trump» (direkt vom Schreibtisch Donald J Trumps) war kurz vor einer Entscheidung der Online-Plattform Facebook über die Fortsetzung einer Trump-Sperre am Mittwoch veröffentlicht worden. Das unabhängige Aufsichtsgremium von Facebook hatte die Sperrung von Trumps Nutzerkonten bei der Online-Plattform und dem Tochterdienst Instagram vorübergehend bestätigt. Der Schritt sei nach der gewaltsamen Capitol-Erstürmung vom 6. Januar «gerechtfertigt» gewesen. Auch Twitter hatte Trump gesperrt.