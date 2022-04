Gemäss US-Medien : Twitter erwärmt sich für Musks Angebot – kommts jetzt zum Deal?

Vor rund zehn Tagen hat Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, 43 Milliarden Dollar für die Übernahme des Kurznachrichtendiensts Twitter zu bieten. Gemäss US-Medienberichten könnten die Einzelheiten des Deals noch diese Woche ausgehandelt werden.

Laut US-Medienberichten steht Twitter dem Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk nicht mehr so ablehnend gegenüber wie am Anfang.

Twitter steht laut US-Medienberichten dem Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk nicht mehr so ablehnend gegenüber wie am Anfang. Das «Wall Street Journal» berichtete in der Nacht zum Montag, die Seiten verhandelten und könnten einen Deal noch in dieser Woche festzurren. Auch der Finanzdienst «Bloomberg» schrieb, dass Twitter offener für Musks Plan geworden sei, seit dieser vergangene Woche Finanzierungszusagen in Höhe von 46,5 Milliarden Dollar (rund 44,5 Milliarden Franken) präsentierte.