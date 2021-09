«Super Follows»-Funktion : Twitter führt kostenpflichtige Abos ein

Der Kurzbotschaftendienst will neue Einnahmequellen erschliessen und bietet auf dem nordamerikanischen Kontinent ein kostenpflichtiges Abo an.

Twitter bietet die neue «Super Follows»-Funktion zunächst in den USA und in Kanada an. In den kommenden Wochen soll das Angebot auch auf andere Länder ausgeweitet werden. Der US-Konzern kassiert zunächst drei Prozent der Abo-Einnahmen als Gebühr. Ab einer Schwelle von 50’000 Dollar erhöht sich der Anteil auf 20 Prozent.