San Francisco : Twitter kämpft weltweit mit massiven Problemen

Der Kurznachrichtendienst Twitter war am Donnerstag für viele nicht erreichbar.

Twitter hat am Donnerstag mit einer weitreichenden Störung zu kämpfen gehabt. Zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen meldeten bei Online-Plattformen wie Allestörungen.ch einen Ausfall. Störungen bei Web-Diensten sind keine Seltenheit, die Plattform des Kurznachrichtendienstes lief aber in den vergangenen Monaten eher stabil. Zu den Ursachen gab es am Donnerstag zunächst keine Informationen.