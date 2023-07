Threads jetzt verfügbar – so nutzt du die Instagram-App auch in der Schweiz

Threads ist da – so funktioniert sie und das sind unsere Eindrücke von der in der Schweiz noch nicht veröffentlichten App.

Threads wurde am 6. Juli lanciert, jedoch nur ausserhalb Europas. Wir konnten die App trotzdem schon testen und verraten euch, was sie kann (und was nicht) und wie auch ihr sie in der Schweiz herunterladen könnt.