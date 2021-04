Konto gelöscht - Neurologe Aguzzi zieht sich nach Online-Fehde mit «Weltwoche» von Twitter zurück

Grund dafür war ein Artikel in der «Weltwoche».

Auf Twitter gab es am 22. April ein heftiges Wortgefecht zwischen dem «Weltwoche»-Journalist Alex Baur und Adriano Aguzzi vom Universitätsspital Zürich. Der Mediziner hat nun Konsequenzen gezogen und seinen Twitter-Account gelöscht. Wer das Profil @adrianoaguzzi auf dem sozialen Netzwerk aufruft, sieht nur noch folgende Meldung: «Dieser Account existiert nicht».

«Er hat sich bei mir entschuldigt»

Aguzzi betitelte Baur auf Twitter als «Arschloch» und kritisierte die «Weltwoche» scharf: Baur lege ihm in der Publikation Worte in den Mund und verunglimpfe seine Forschung. Die grösste Leistung in seinem Leben bestehe darin, dass er rechtskräftig verurteilt worden sei. Dieser konterte umgehend: «Sie betreiben neben Beschimpfung (‹Arschloch›) auch noch üble Nachrede. Sie machen sich strafbar – ist Ihnen das bewusst?»