Twitter hat am Donnerstag ein neues Feature angekündigt, das für einige Aufregung sorgt. Die Funktion heisst «Super Follows» und soll Twitter-Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben, gewisse Tweets hinter einer Pay-Wall zu verbergen. Nur jene Follower, die für die Extra-Inhalte bezahlen, sollen diese Art von Posts künftig sehen können.

Neuer Einkommensstrom

Bei der Präsentation der neuen Funktion hat Twitter ein Beispiel gezeigt, bei welchem ein User 4,99 Dollar pro Monat bezahlt, um Zugang zu einer Reihe an zusätzlichen Inhalten eines Accounts zu erhalten. Ob es sich dabei um die einzige Abo-Option handelt oder ob es mehrere Sparten geben wird, ist nicht bekannt. Für die Content-Creators auf der Plattform stellt dies aber eine ganz neue Möglichkeit dar, direkt von ihren Followern ein Einkommen zu generieren, wie Theverge.com schreibt.

Das Modell erinnert stark an die Plattform Patreon, bei welcher Fans für einen bestimmten monatlichen Betrag ihren liebsten Creators folgen können und als Gegenleistung Zugriff auf Extra-Material in Form von Videos, Newslettern oder anderen Inhalten haben. Aber auch bei Plattformen wie Facebook und Youtube gibt es mittlerweile ähnliche Funktionen, mit welchen Fans ihre Idole direkt mit einer Art Abonnement unterstützen können.

Zweites neues Feature

Nebst den «Super Follows» hat Twitter ein zweites, neues Feature angekündigt, das «Communities» heisst. Allem Anschein nach handelt es sich dabei um eine ähnliche Funktion wie Facebook Gruppen, denen man beitreten kann und anschliessend Tweets aus dieser Gruppe ausgespielt bekommt. Laut Twitter soll die «Communities»-Funktion es neuen Twitter-Nutzerinnen und -Nutzern erleichtern, in die Plattform einzusteigen. Denn anfangs kann es oft schwierig sein, herauszufinden, welchen Personen oder Hashtags man folgen soll. Aber auch für Personen, die grundsätzlich stärker an Themen als an Personen interessiert sind, kann die Gruppen-Funktion nützlich sein.