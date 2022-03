Propaganda im Krieg : Twitter löscht russische Posts, die den Angriff auf Geburtsklinik bestreiten

Offizielle russische Quellen streiten ab, dass ihre Truppen eine Geburtsklinik in Mariupol bombardiert haben. In einem Tweet gaben sie sogar an, es seien Schauspielerinnen eingesetzt worden.

Das Bild dieser hochschwangeren Frau, die sich nach dem Angriff am 9. März aus dem zerstörten Spital in Sicherheit brachte, soll laut einem russischen Tweet eine raffiniert geschminkte Beauty-Influencerin zeigen. Sie trug in der Kälte nichts als ihren Pyjama. «Propaganda», so die russische Botschaft in Grossbritannien.

Darum gehts Die Bombardierung einer Geburtsklinik in Mariupol hat weltweit Entsetzen ausgelöst.

Russland hat die Vorwürfe als Fake News bezeichnet und Fotos einer Frau, die auf Bildern blutend aus dem Spital flüchtet, als Inszenierung abgetan.

Nun löschte Twitter entsprechende Einträge der russischen Botschaft in London.

Die Bombardierung einer Geburtsklinik und eines Kinderspitals im ukrainischen Mariupol, bei der drei Menschen – darunter ein Kind – getötet und 17 verwundet wurden, hat in der ganzen Welt Entsetzen ausgelöst. «Es gibt wenige Dinge, die verkommener sind, als die Verletzlichen und Hilflosen ins Visier zu nehmen», schrieb der britische Premierminister Boris Johnson am Mittwochabend bei Twitter. Die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, sprach von «barbarischer Anwendung militärischer Gewalt gegen Zivilisten».

Bilder zeigten auf Twitter, wie sich eine blutende Hochschwangere nur in einem Pyjama in Sicherheit brachte. Genau diese Bilder tauchten nun in einem Tweet der russischen Botschaft in Grossbritannien auf. Dazu hiess es, die Frau im Bild sei die Betreiberin eines Beauty-Blogs und wisse, wie man sich «sehr realistisch» schminke. Zudem könne sie zum angegebenen Zeitpunkt gar nicht im Spital gewesen sein, da es «schon länger» von Patientinnen und Pflegepersonal geräumt worden sei und sich darin Kämpfer der «Neonazi»-Asow-Division befunden hätten. Das war Twitter offenbar zu viel: Das Unternehmen löschte die betreffenden Tweets.

«Bomben in der Nähe des Spitals gelagert»

Russland habe bereits am 7. März die Vereinten Nationen informiert, dass in der ehemaligen Klinik kein medizinisches Personal mehr sei, sondern ein Lager ultraradikaler Kämpfer des ukrainischen Bataillons Asow, sagte Russlands Aussenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Antalya nach Gesprächen mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. Er sprach von einer «Manipulation» der gesamten Welt mit Informationen zu mutmasslichen Gräueltaten der russischen Armee.

Etwas später hiess es dann von russischer Seite, es sei gar nie bombardiert worden: Die zwei Explosionen, die das Krankenhaus verwüstet hätten, seien durch in der Nähe platzierte Sprengkörper verursacht worden. Dies sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow ebenfalls am Donnerstag. Es handele sich um eine «inszenierte Provokation, um antirussische Hetze im Westen zu schüren».

Die UN widersprach dieser Darstellung entschieden: «Der heutige Angriff auf ein Krankenhaus in Mariupol, Ukraine, wo sich Entbindungs- und Kinderstationen befinden, ist entsetzlich», so ein Tweet vom Mittwoch. Bei dieser Darstellung blieben die Vereinten Nationen auch am Donnerstag: Die Informationen für den Tweet von UN-Generalsekretär António Guterres beruhten auf eigenen Informationen der UN, sagte Sprecher Stephane Dujarric der Deutschen Presse-Agentur. «Wir stehen zu dem, was wir gesagt haben.»

