Ron DeSantis: Twitter-Panne zum Wahlkampfstart

Das gross von Twitter-Chef Elon Musk angekündigte Gespräch auf der Social-Media-Plattform hat bereits mit Technikpannen und einer etwa halbstündigen Verspätung begonnen. Musk erklärte die Probleme mit «überlasteten» Servern. «Es sind so viele Leute», sagte Moderator David Sacks inmitten der Unterbrechungen. «Wir haben so viele Leute hier, dass wir die Server zum Schmelzen bringen, was ein gutes Zeichen ist.»

«Das Schiff zu steuern erfordert, die Vernunft in unserer Gesellschaft, Normalität in unseren Gemeinden und Integrität in unseren Institutionen wiederherzustellen», sagte DeSantis, der in Florida mehrere Gesetze unterzeichnet hat, die darauf abzielen, die Rechte und die Teilhabemöglichkeiten von Menschen zu beschneiden, die sich unter dem Sammelbegriff LGBTQI+ verorten. «Gesunder Menschenverstand kann nicht länger eine seltene Tugend sein. In Florida beweisen wir, dass es geschafft werden kann.» Dort habe man etwa Bildung der Indoktrination vorgezogen, sagte der 44-Jährige, dessen «Don’t say Gay»-Gesetz in dem US-Staat Schulunterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität verbietet beziehungsweise einschränkt.