Verstoss gegen Richtlinien

Twitter sperrt erneut Tweet von Trump

Zum zweiten Mal innert kurzer Zeit hat Twitter einen Tweet des US-Präsident mit einem Warnhinweis versehen. Trump braucht Twitter als Hauptkommunikationsmittel.

Twitter hat erneut einen Tweet von US-Präsident Donald Trump mit einen Warnhinweis versehen. Der US-Konzern verbarg die Botschaft am Dienstag hinter einem Link, so dass der Inhalt nur nach einem Mausklick sichtbar wird. Trump hatte in dem Tweet erklärt, es werde in der Hauptstadt Washington niemals eine autonome Zone geben wie in Seattle, so lange er Präsident sei. «Wenn sie es versuchen, wird man sich ihnen mit ernster Gewalt entgegenstellen.»