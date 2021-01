Nach Capitol-Sturm : Twitter sperrt Konto von Donald Trump dauerhaft

US-Präsident Donald Trump verliert sein wichtigstes Kommunikationsmittel. Twitter befürchtet eine «weitere Anstiftung zur Gewalt» – Trump reagiert mit Vorwürfen.

Die Staatsanwaltschaft hat in 55 Fällen Strafanzeige gegen Capitol-Stürmer erhoben.

Donald Trumps Konto bei Twitter wird dauerhaft gesperrt. Das teilte der Kurznachrichtendienst mit Blick auf die gewaltsame Erstürmung des Capitols durch Trumps Anhänger am Freitag mit. Grund sei ein «Risiko weiterer Anstiftung zur Gewalt.» Gefallen sei die Entscheidung nach einer eingehenden Prüfung jüngster Tweets des @realDonaldTrump-Accounts und dessen Kontexts – insbesondere wie diese aufgenommen und bei und abseits von Twitter interpretiert würden.

Nach der dauerhaften Sperrung hat Trump dem Online-Dienst vorgeworfen, ihn und seine Anhänger «zum Schweigen» bringen zu wollen. In einem vom offiziellen Twitter-Konto des US-Präsidenten aus gesendeten Beitrag warf Trump dem kalifornischen Unternehmen am Freitag vor, «die Redefreiheit immer weiter» einzuschränken.

Kritik aus Trumps Umfeld

Auch aus Trumps Umfeld kam Kritik an der Sperre. Der republikanische Senator Lindsey Graham schrieb auf Twitter: «Der Ajatollah kann twittern, aber Trump nicht. Das sagt viel über die Leute aus, die Twitter führen.» Trumps Sohn Donald Trump Jr. schrieb: «Redefreiheit existiert nicht mehr in Amerika. Sie starb mit den grossen Tech-Unternehmen, und was übrig ist, ist nur noch für ein paar Auserwählte da. Das ist absoluter Irrsinn!»