Kostenpflichtige Inhalte : Twitter-Stars sollen neue Funktionen testen

Das Online-Netzwerk sucht nach weiteren Einnahmemöglichkeiten und will deshalb mit ausgewählten Twitter-Promis zusammenarbeiten.

Will die Funktionen «Super Follows» und «Ticketed Spaces» einführen: Twitter. (Archivbild)

Das Online-Netzwerk will die Funktionen «Super Follows» und «Ticketed Spaces».

Twitter-Stars mit einer grossen Gefolgschaft in den USA sollen in einem Test kostenpflichtige Inhalte anbieten können. Das Online-Netzwerk teilte am Dienstag mit, es habe mit der Auswahl von US-Bewerbern begonnen, die mit Hilfe der neuen Funktionen «Super Follows» oder «Ticketed Spaces» Geld verdienen wollen.