Am 29. November kommt die Konzernverantwortungsinitiative an die Urne.

Der Rohstoffkonzern Glencore mit Sitz in Baar ZG gibt sich gerne verschwiegen. Doch vor der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative am 29. November wagt sich der Rohstoffriese aus der Deckung: Auf Twitter schaltete die Firma gesponserte Tweets, um aufzuzeigen, dass man seine Verantwortung wahrnehme.

Glencore wehrt sich mit Tweets gegen Anschuldigungen

In einem gesponserten Tweet wehrt sich Glencore gegen «irreführende und falsche Behauptungen» der Initianten. Dabei geht es in einem Fall um eine Mine in Bolivien. Kritiker werfen dem Konzern vor, bei den «häufigen Arbeitsunfällen und Umweltvergehen systematisch» wegzuschauen. Glencore schreibt im Tweet: «Glencore toleriert keine Kinderarbeit und fördert sichere Arbeitsbedingungen.»

«Tweets verstossen gegen Richtlinien»

Glencore wehrt sich

Bei Glencore heisst es auf Anfrage: «Leider besteht ein Grossteil der Kampagne des Initiativkomitees darin, irreführende Informationen über Glencore zu verbreiten.» In ihrem Tweet sei es um die jüngsten Anschuldigungen gegen Glencore-Minen in Bolivien gegangen. «Wir glauben nicht, dass die Korrektur von Falschinformationen und die Bereitstellung von Fakten über unsere Betriebe politischer Inhalt ist», so eine Sprecherin. «Wir werden weiterhin falsche und irreführende Informationen über Glencore und seine Betriebe korrigieren, wann immer dies notwendig ist.» Ob Glencore die Twitter-Regeln bekannt waren und ob die Firma weiter Social-Media-Werbung schalten will, war nicht zu erfahren.