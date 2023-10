«Wie ich anfing, Freundin zu hassen» – X-Post sorgt für Kritik

Ein Zug, auf den die X-Community schnell aufspringt. Viele Männer beschreiben Situationen, in denen ihnen ihre Freundinnen so richtig auf die Nerven gehen.

«Wenn das Problem dich fragt, was denn das Problem sei», «Wenn dir schlecht wird, nur weil sie ‹Guten Morgen› sagt» oder «Wenn du dich fragst, warum dein Tag so friedlich verläuft, und dann merkst, dass du nichts von ihr gehört hast»: So und in knapp 18’000 weiteren Kommentaren äussern sich Männer despektierlich über ihre Freundinnen auf X, ehemals Twitter. Dort hat ein User einen Thread begonnen, indem er «Die Phase, wenn du anfängst, deine Freundin zu hassen, ist verrückt» gepostet hat. Schnell geht die Aussage viral: 108,7 Millionen Mal wurde der Tweet angezeigt, 109’000 Mal wurde er geteilt, 158’000 Mal gelikt und 94’000 Mal eingespeichert.