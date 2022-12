Twitter-User wählen Elon Musk ab – wie geht es jetzt mit Twitter weiter?

Warum macht Musk diese Abstimmung?

«Er hat die Nerven verloren und sich ins Chaos verrannt», sagt Dudenhöffer. Musk habe mit seinen Eskapaden mit Tweets und zuletzt etwa mit Sperrungen gegen kritische Journalisten seinen Firmen geschadet. «Er fühlt sich als Gott, aber er lebt in einer isolierten Welt und ist eine Niete im sozialen Verhalten. Jetzt reagiert er nur noch hektisch», so der Experte. Musk sei ein Spielertyp und habe mit der Abstimmung alles auf eine Karte gesetzt.

Spielt Musk nur mit der Community oder hält er sich ans Ergebnis?

Ist es gut für die Firma, wenn Musk nun abtritt?

Wer kommt als Nachfolger in Frage?

«Es wird schwer, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden. Wer unabhängig seine Meinung vertritt, stünde wohl immer auf der Abschussliste von Musk, weil er alles besser weiss», so Dudenhöffer. Denn bei seinen Firmen gelte nur, was Musk sagt, und alle müssten seine Tiraden ertragen.

Warum war Musk am Wochenende beim WM-Final mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner?

«Das zeigt seine völlige Unsensibilität in der Öffentlichkeit», so Dudenhöffer. Weil der Unternehmer sich immer wieder mit rechten Meinungsführern wie Kushner zeige, gebe es schon Demokraten in den USA, die nicht mehr Tesla fahren wollen. «Mit solchen Geschichten schadet er seinen Firmen massiv», so Dudenhöffer.