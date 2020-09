Ermunterung zur doppelten Stimmabgabe : Twitter verpasst Trump-Tweet erneut einen Warnhinweis

US-Präsident Trump hat auf Twitter seine Wähler dazu ermuntert, im November zweimal abzustimmen. Jetzt hat die Social-Media-Plattform Trumps Beitrag mit einer Warnung versehen.

Laut Twitter verstösst ein Beitrag von US-Präsident Trump am 12. September gegen Richtlinien zur Wahrung der Integrität der Wahl.

Twitter hat eine Botschaft von US-Präsident Donald Trump, die als Ermunterung zur doppelten Stimmabgabe bei der Wahl im November verstanden werden könnte, erneut mit einem Warnhinweis versehen. Der Tweet verstosse gegen Richtlinien zur Wahrung der Integrität der Wahl, erklärte das Unternehmen am Samstag.

Trumps Tweet war an die Bürger im Bundesstaat North Carolina gerichtet. Der Präsident ermunterte Briefwähler, sich am Tag der Abstimmung trotzdem ins Wahllokal zu begeben, um sich der korrekten Zählung der eigenen Stimme zu versichern. Im Problemfall sollten die Bürger dann vor Ort nochmals abstimmen, damit keine Stimme verloren gehe, schrieb er.

Twitter verwies darauf, dass es in North Carolina illegal ist, zwei Mal zu wählen. Trump postete seine Botschaft auch auf Facebook. Facebook versah die Nachricht mit dem Hinweis, dass Briefwahl in der Vergangenheit als vertrauenswürdig galt und auch in diesem Jahr keine anderweitigen Prognosen vorlägen.