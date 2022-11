TX-Conference 2022: Finde heraus, wie künstliche Intelligenz unsere Zukunft prägen wird

Die TX Conference 2022 findet am 15. November 2022 in Zürich und in Belgrad statt und vereint führende Expertinnen und Experten auf den Gebieten künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Sie erörtern, wie diese Technologien die Zukunft von Medien, Werbung, Unterhaltung, digitalen Marktplätzen und der Fintech-Industrie prägen werden.

Sei dabei an der TX Conference 2022

Willst du die ganze TX Conference 2022 virtuell mitverfolgen, kannst du dich hier kostenlos anmelden. Dort findest du auch das detaillierte Programm, das unter dem Motto «Artificial Intelligence and Machine Learning: Their impact on the media, advertising, entertainment, digital market places, and fintech industries» steht.