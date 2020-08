Erstes Halbjahr 2020 TX Group verzeichnet Umsatzrückgang um 18 Prozent.

Der Betriebsertrag der TX Group reduzierte sich im Vergleich mit der Vorjahresperiode knapp 93 Millionen auf rund 431 Millionen Franken. Von der Krise profitieren konnten die Marktplätze Ricardo und Tutti.

Marktplätze profitieren

In den nächsten drei Jahren sollen bei den Bezahlzeitungen so 70 Millionen eingespart werden. Pietro Supino, Präsident und Verleger, fasst das Halbjahr 2020 der TX Group so zusammen: «Nach einem guten Start der neu aufgestellten TX Group ins Jahr 2020, wurden die Monate ab März in besonderem Masse von der Corona-Krise überschattet. Sie hat unmittelbar zu grossen Verlusten auf dem traditionell konjunkturabhängigen Werbemarkt geführt. Davon sind vor allem 20 Minuten, Goldbach und die Zeitungen von Tamedia betroffen. Die negativen Konjunkturaussichten betreffen auch die Stellenmärkte von TX Markets.



Hingegen konnten die Marktplätze Ricardo und Tutti in der Krise profitieren. Zu den Herausforderungen des Strukturwandels ist in den vergangenen Monaten die unerwartete Krisensituation hinzugekommen. Dank der hervorragenden Marktpositionen unserer Unternehmen, der Verbundeffekte und der soliden Bilanz besteht für die TX Group die Möglichkeit, von Opportunitäten zu profitieren, die Krise als Chance zu verstehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Die Lage ist ernst, aber kein Grund, vom eingeschlagenen Weg abzuweichen.»