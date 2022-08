Zürich : TX Group mit stabilem Umsatz – Inflation und hohe Papierpreise wirken sich aus

Die TX Group, zu der auch 20 Minuten gehört, hat die neuen Halbjahreszahlen veröffentlicht. Das Betriebsergebnis war rückläufig. Dafür sind neben der Transformation der Medienbranche auch die Pandemie und der Ukraine-Krieg verantwortlich.

1 / 3 Pietro Supino, Verwaltungsratspräsident und Verleger der TX Group, in den Redaktionsräumen von 20 Minuten. Urs Jaudas Der Hauptsitz der TX Group an der Zürcher Werdstrasse. 20min/Sonja Mulitze Mit Le Matin, 24 Heures, der Tribune de Genève und 20 Minutes verlegt die TX Group auch mehrere französischsprachige Medien. 20min/Marvin Ancian

Darum gehts Die TX Group, zu der auch 20 Minuten gehört, hat ihre Halbjahreszahlen vorgelegt.

Der Umsatz blieb dank erfolgreicher Jobportale und dem Aussenwerbungs-Geschäft von Goldbach weitgehend stabil.

Verleger Pietro Supino sprach von einem schwierigen Umfeld und betonte die wichtige Rolle von nachhaltigem Journalismus für die Gesellschaft.

«In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld konnte die TX Group im ersten Halbjahr den Betriebsertrag organisch um zwölf Prozent steigern», heisst es in einem Communiqué des Unternehmens, zu dem auch 20 Minuten gehört. Dieser Zuwachs sei vor allem der hervorragenden Entwicklung der Stellenportale von JobCloud, an denen die TX Group 50 Prozent hält, sowie dem Neugeschäft von Goldbach im Bereich der Aussenwerbung zu verdanken. Mit der Gründung der Swiss Marketplace Group SMG im November 2021, an der die TX Group 30,76 Prozent hält, hat sich der Konsolidierungskreis wesentlich verändert. Der dadurch entfallende Betriebsertrag von 55 Mio. CHF konnte fast gänzlich kompensiert werden. Der konsolidierte Betriebsertrag sank um nur rund zwei Prozent auf 445,7 Mio. CHF.

Beim Betriebsergebnis (EBIT b. PPA) musste die TX Group einen Rückgang hinnehmen, es sank um 40 Prozent auf 28,7 Mio. CHF. Dabei wirken die hohen Papierpreise, Investitionen in die Vermarktung bei der Aussenwerbung sowie hohe PPA-Abschreibungen wegen der neu gegründeten SMG belastend. Zudem wurde die 2021 bezogene Corona-Nothilfe in Höhe von 3,1 Mio. CHF im ersten Halbjahr 2022 an den Bund zurückgezahlt, was sich ebenfalls negativ im Ergebnis niederschlägt. Der Mittelfluss nach Investitionstätigkeit (FCF) verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr: Neben einem verbesserten Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit war der Verkauf von Moneypark erfolgreich.

20 Minuten steigert Betriebsergebnis

Bei 20 Minuten sank der Betriebsertrag um 400’000 Franken auf 50,6 Milionen, das Betriebsergebnis stieg aber gleichzeitig um 82 Prozent auf 2,5 Millionen. Unverändert ist 20 Minuten das meistgenutzte News-Angebot der Schweiz. Das Auslandsgeschäft von 20 Minuten mit Beteiligungen an der Gratiszeitung Heute (Herausgeberin AHVV Verlag, TX Group hält 25,5%) und an heute.at (Herausgeberin DJ Digitale Medien, TX Group hält 51 Prozent) in Österreich und Edita/ L’essentiel (TX Group hält 50 Prozent) in Luxemburg entwickelten sich gut, das digitale Angebot in Österreich hervorragend.

Bei der Tamedia nahm der EBIT im ersten Halbjahr 2022 deutlich ab und betrug noch 0,7 Mio. CHF, die Marge lag bei 0,3 Prozent. Der hohe Papierpreis und die Rückerstattung der im Jahr 2021 bezogenen «Corona-Nothilfe» in der Höhe von 3,1 Mio. CHF im ersten Halbjahr 2022 an den Bund belasteten das Ergebnis.

«Das Umfeld birgt derzeit viele Herausforderungen: Pandemie, Krieg, Inflation», kommentiert Pietro Supino, Verleger und Präsident der TX Group, das Ergebnis. «Gepaart mit der Transformation der Medienbranche hinterlassen diese Unsicherheiten im Resultat unserer Traditionsunternehmen Goldbach, Tamedia und 20 Minuten Spuren, vor allem in der Profitabilität. Gerade in diesen schwierigen Zeiten widmen wir unsere Aufmerksamkeit der Transformation im Journalismus und in der Werbung. Nachhaltige Geschäftsmodelle müssen entwickelt und etabliert werden, um so unsere Rolle in der freiheitlichen Gesellschaft wahrzunehmen – sie ist und bleibt unersetzbar und unverzichtbar.»