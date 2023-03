TX Group: Verlust von rund drei Prozent im Jahr 2022

Das TX Group Gebäude an der Werdstrasse 21 in Zürich vom Architekt Shigeru Ban.

Dank einer positiven Entwicklung des Stellenmarktes (JobCloud), dem Wachstum im Bereich Aussenwerbung (Neo Advertising) und aufgrund höherer Druckumsätze erreichte die TX Group, zu der auch 20 Minuten gehört, im Jahr 2022 ein organisches Umsatzwachstum von 6,7 Prozent. «Der konsolidierte Umsatzrückgang ist auf die Dekonsolidierung von Homegate, Ricordo, Tutti und CAR FOR YOU zurückzuführen, die mit der Gründung der SMG Swiss Marketplace Group per November 2021 einhergeht», teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. Für den Rückgang des Betriebsergebnisses waren hohe PPA-Abschreibungen der SMG, Investitionen in das Geschäft mit der Aussenwerbung, hohe Papierpreise und die Auswirkungen des unsicheren konjunkturellen Umfelds auf den Werbemarkt wichtige Gründe. Gleichzeitig konnten im Vergleich zur Vorjahresperiode die Betriebskosten gesenkt werden.