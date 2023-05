Tyler Moy: Der Nati-Spieler strebt seine erste WM-Teilnahme an

Tyler Moy ist in Kalifornien geboren, seine Mutter stammt aus der Schweiz. Deshalb darf der 27-Jährige für die Nati spielen – das macht ihn stolz.

Tyler Moy : Dieser Nati-Spieler versteht kein Deutsch, will aber mit Fischer an die WM

1 / 6 Tyler Moy spielt seit 2019 für die Nati. freshfocus Der gebürtige Kalifornier (M.) strebt seine erste WM mit der Schweiz an. freshfocus Dass der 27-Jährige für die Schweiz spielen darf, verdankt er seiner Mutter, die aus Luzern stammt. Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts Tyler Moy ist in Kalifornien geboren, spielt aber für die Schweizer Nati.

Der 27-Jährige strebt seine erste WM-Teilnahme an.

Den Schweizer Pass verdankt er seiner Mutter, die aus Luzern stammt.

Tyler Moy klingt nicht nach dem typischen Schweizer Geschlecht. Aber der 27-Jährige hat Schweizer Wurzeln, seine Mutter stammt aus Luzern. Deshalb ist der in Kalifornien geborene Stürmer für die Nati spielberechtigt. Aktuell bereitet er sich mit der Nati auf die anstehende WM in Riga vor. Anlässlich der Euro Hockey Tour stehen noch drei Testspiele gegen Schweden, Finnland und Tschechien an. Danach wird Trainer Patrick Fischer sein WM-Aufgebot bekannt geben. Moy hat gute Chancen auf eine erstmalige Endrunden-Teilnahme. «Es ist aufregend, hier zu sein. Es wäre eine grosse Ehre, mein Land zu vertreten», schwärmt Moy.

20 Minuten hat sich mit dem Rapperswil-Spieler anlässlich des letzten Trainings der Nati in Oerlikon unterhalten. Zuvor fiel auf: Auf dem Eis hörte sich Moy die Ausführungen Fischers auf Schweizerdeutsch an. Zwar nickte er, aber holte sich danach immer wieder mehr Infos bei Mitspielern ab. Später nahm sich Fischer die Zeit, um mit Moy persönlich zu sprechen. Das, weil der Kalifornier kein Schweizerdeutsch spricht und nur wenig versteht. Die Mutter habe es ihm nicht gelernt, so der Hockey-Profi.

Es ist ein Lernprozess

«Das meiste, was Fischer sagt, ist auf Schweizerdeutsch, davon verstehe ich eigentlich nichts. Ab und zu streut er Englisch ein, dann kann ich verstehen, worauf er hinauswill», erläutert Moy. Es sei schwierig für ihn, alles zu verstehen. «Ich kenne einige Worte auf Schweizerdeutsch. Wenn er es aufschreibt, hilft es ein wenig. Es ist ein Lernprozess und ich gewöhne mich immer mehr daran.»

Schweizer WM-Spiele in Riga Samstag, 13. Mai: Schweiz – Slowenien 11.20 Uhr

Sonntag, 14. Mai: Norwegen – Schweiz 15.20 Uhr

Dienstag, 16. Mai: Schweiz – Kasachstan 19.20 Uhr

Donnerstag, 18. Mai: Schweiz – Slowakei 19.20 Uhr

Samstag, 20. Mai: Kanada – Schweiz 15.20 Uhr

Sonntag, 21. Mai: Tschechien – Schweiz 19.20 Uhr

Dienstag, 23. Mai: Schweiz – Lettland 19.20 Uhr

Donnerstag, 25. Mai: Ev. Viertelfinal (in Riga und Tampere)

Samstag, 27. Mai: Ev. Halbfinal (in Tampere)

Sonntag, 28. Mai: Ev. kleiner oder grosser Final (in Tampere)

Was ihm zugutekommt – oder eben nicht, je nach Standpunkt –, ist der Fakt, dass in der Schweiz viele Menschen sehr gut Englisch sprechen. Das macht ihm das Leben simpler, aber «darum ist mein Deutsch auch noch nicht viel besser geworden. Speziell in der Hockeywelt ist fast alles auf Englisch, das macht es mir einfach, aber hilft nicht mit der deutschen Sprache.»

«Nicht besonders gesund»

Seit 2019 spielt Moy, der 2015 vom NHL-Club Nashville Predators gedraftet wurde, in der Schweiz. Zuerst für Lausanne, dann bei Servette und seit 2022 für Rappi. «Das Einzigartigste, das ich in der Schweiz gegessen habe, ist sicher Fondue oder Raclette.» Moy mag vor allem die Kultur dahinter, die Ambiance, sehr. Es sei schön, in der kalten Zeit das zu essen. «Es schmeckt sehr gut, aber man kann es nicht die ganze Zeit essen, es ist nicht besonders gesund.» Als Vorbereitung für die WM dient es sicherlich auch nicht – und genau da will Moy unbedingt hin.

