Schon zum zweiten Mal dieses Jahr wurde in Johnny Depps Villa in den Hollywood Hills eingebrochen, wie TMZ.com berichtet. Nachdem der Eindringling laut einem Nachbarn des Schauspielers am Donnerstag zuerst in dessen Garten sünnelete und von dort vertrieben wurde, flüchtete er in Richtung Johnnys Anwesen. Kurze Zeit später rief die Security des Hollywoodstars die Polizei.