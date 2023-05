«Er zeigte mir den Hitlergruss» – Nationalrätin hat Schreckerlebnis

Freitagabend am belebten Bahnhof Olten: Ein Unbekannter zeigt der SP-Nationalrätin Gabriela Suter den Hitlergruss.

Darum gehts Der Nationalrat hat in der Frühlingssession mit grosser Mehrheit ein Verbot von Nazisymbolen befürwortet.

Eine der Urheberinnen ist die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter.

Am Freitagabend hatte sie am Bahnhof Olten ein schockierendes Erlebnis, wie sie auf Twitter schreibt.

SP-Nationalrätin Gabriela Suter (AG) twittert am Freitagabend: «Schockierend: Soeben hat ein Typ, nachdem er mich erkannt hat, offensiv den Hitlergruss vor mir gezeigt - mitten auf dem Perron im belebten Bahnhof Olten.» Offenbar gefalle es dem Mann nicht, dass sie die Verwendung von Nazisymbolen verbieten wollen.

Nicht nur Suter will das - der Nationalrat hat ein solches Verbot in der Frühlingssession mit 141 zu 42 Stimmen befürwortet. Mittlerweile wird das Anliegen in allen Fraktionen unterstützt, selbst von der SVP gab es elf Ja-Stimmen. Überwiesen wurde eine Motion der Mitte-Nationalrätin Marianne Binder (AG). Doch auch von Gabriela Suter und Angelo Barrile (SP, ZH) sind entsprechende Vorstösse hängig.

Gabriela Suter war am Freitag von Luzern auf dem Weg Richtung Lenzburg, als sie in Olten umstieg und auf den Anschlusszug wartete. Dann habe sie den Mann gesehen, unauffällig, mittleren Alters, der, sobald er sie erkannt habe, offensiv und für längere Zeit den Hitlergruss zeigte. Erst, als sie das Handy hervorgeholt und angefangen habe, ihn zu fotografieren, habe er den Arm runtergenommen und ihr den Mittelfinger gezeigt. Danach sei er in den Zug gestiegen. Die Leute rundherum hätten nicht mitbekommen, was abläuft, sagt sie.

Der Vorfall habe sie aufgewühlt und erschreckt. «Der Hitlergruss steht symbolisch für die Ideologie der Nationalsozialisten und den Holocaust. Nazisymbole sind nicht einfach eine Provokation wie jede andere. Es ist wichtig, dass sie verboten werden.»

Auf Twitter bekommt Gabriela Suter Zuspruch. «Wirklich traurig», «Solcher Unfug zeigt, dass ein Verbot von Nazisymbolen nötig ist», heisst es. Andere sind dagegen: «Die Fahne mit Hammer und Sichel wollen Sie aber nicht verbieten? Führte ja nur zu 100 Millionen Toten.» Gabriela Suter antwortet, ihr Vorstoss hätte alle rassendiskriminierenden Symbole miteingeschlossen. «Leider hat sich der Nationalrat für eine Einengung auf Nazisymbole entschieden.»

Ob sich der Mann mit dem Hitlergruss am belebten Bahnhof Olten strafbar gemacht hat, ist vor dem Hintergrund der heutigen Gesetzeslage unklar. Laut Bundesgerichts-Rechtsprechung sind Nazisymbole verboten, wenn sie in der Öffentlichkeit gezeigt werden und der Werbung für die Nazi-Ideologie dienen - nicht jedoch, wenn sie unter Gleichgesinnten geschehen oder als blosse Meinungsäusserung zu verstehen sind.

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen israelitischen Gemeindebundes (SIG), beobachtet erstaunlich wenig Widerstand gegen das Verbot von Nazisymbolen. Dieses wird als nächstes in der Rechtskommission des Ständerats behandelt. Allerdings stellte der SIG in den vergangenen Jahren eine zunehmende Verwendung von Symbolen wie Hakenkreuz, Judenstern und Hitlergruss fest, gerade während der Corona-Zeit seien die Vorfälle vielfach beobachtet worden, sagt Kreutner. Das sei mit ein Grund, weshalb der SIG sich jetzt so vehement für ein Verbot engagiere.

Bei den Nazisymbolen habe sich eine Nonchalance eingeschlichen, sagten auch Politikerinnen und Politiker kürzlich gegenüber 20 Minuten. Jahrzehntelang seien sie völlig tabu gewesen. Gewaltforscher Dirk Baier von der ZHAW zweifelt mit Blick nach Deutschland an der präventiven Wirkung eines Verbots: Dort würden jedes Jahr Tausende entsprechende Straftaten registriert. Dennoch könne ein Verbot begründet werden: damit, dass es für das demokratische, friedliche Zusammenleben nötig sei und eine Gesellschaft diese Symbole nicht tolerieren könne.