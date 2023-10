Typisch jüdisch: Was ist eigentlich ein Kibbuz?

Be’eri, Nir Oz, Kfar Aza: Einige der schlimmsten Gräueltaten der Terrororganisation Hamas in Israel ereigneten sich in den sogenannten Kibbuzen. Was ist das?

1 / 7 Ein Kibbuz ist eine Form jüdischer Gemeinschaftssiedlungen, in denen das tägliche Leben kollektiv organisiert ist. (Im Bild: der Kibbuz Kfar Aza, wie er sich auf seiner offiziellen Website präsentiert) Screenshot kfar-aza.org.il Es gibt sowohl säkulare als auch religiöse Kibbuze, in denen jüdische Traditionen unterschiedlich stark gepflegt werden. (Im Bild: tanzende Kibbuzbewohnerinnen und -bewohner, 1949) Wikimedia Commons/Van de Poll Photo Collection/CC0 1.0 Ursprünglich sollten Kibbuze sozialistisch und zionistisch geprägt sein und die Idee eines jüdischen Arbeiterstaates verwirklichen. Ziel war die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft, in der Eigentum gemeinschaftlich verteilt wird. (Im Bild: eine zwischen 1950 und 1960 entstandene Aufnahme in einem Kibbutz) Wikimedia Commons/Hashomer Hatzair Archives Yad Yaari/CC BY 2.5

Darum gehts Der Angriff der Terrormiliz Hamas am 7. Oktober 2023 traf Israel überraschend und mit voller Brutalität.

Einige der schlimmsten Gewalttaten ereigneten sich in sogenannten Kibbuzen.

Dabei handelt es sich um jüdische Gemeinschaftssiedlungen, in denen das tägliche Leben mehr oder weniger kollektiv organisiert ist.

Die Geschehnisse in Nahost erschüttern Menschen weltweit. Seit Mitglieder der Terrororganisation Hamas am Morgen des 7. Oktober 2023 – am jüdischen Feiertag Simchat Tora – Israel angegriffen haben, nehmen die Schreckensmeldungen aus der Region kein Ende. Es ist von zahlreichen Toten und Verletzten die Rede, sowohl in Israel, als auch im Gazastreifen, den Israel als Reaktion seither bombardiert.

«Wir wissen nicht, was los ist, wir hören nur die Bomben» – laut Plestia Alaqad, einer jungen Frau aus Gaza, ist die Lage vor Ort prekär. 20min

Die Attacken der Hamas-Attentäter waren brutal und richteten sich gegen viele Orte im Land: Es wurden Städte und kleinere Ortschaften angegriffen. Darunter auch mehrere Kibbuze, in denen es zu Massakern kam (siehe Box).

Was ist ein Kibbuz?

Ein Kibbuz (hebräisch für «Versammlung», «Gemeinschaft») ist eine Form jüdischer Gemeinschaftssiedlungen, in denen das tägliche Leben kollektiv organisiert ist. Typischerweise haben sie zwischen 100 bis 1000 Einwohner. Es gibt sowohl säkulare als auch religiöse Kibbuze, in denen jüdische Traditionen unterschiedlich stark gepflegt werden. Ursprünglich sollten Kibbuze sozialistisch und zionistisch (siehe Box) geprägt sein und die Idee eines jüdischen Arbeiterstaates verwirklichen. Ziel war die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft, in der Eigentum gemeinschaftlich verteilt wird.

Was heisst zionistisch? «Zionistisch» bezieht sich auf «Zionismus». Dabei handelt es sich um eine politische Ideologie, die Ende des 19. Jahrhunderts entstand. Zionismus bedeutet das Streben nach einem unabhängigen jüdischen Staat. Das Wort leitet sich ab von Zion, dem Namen des Tempelberges in Jerusalem.

Seit wann gibt es Kibbuze?

Die ersten Kibbuze entstanden lange vor der Gründung Israels im Jahr 1948. Der erste war Degania, der 1910 südwestlich des Sees Genezareth von einer zionistischen Gruppe aus Belarus gegründet wurde. In den folgenden Jahrzehnten entstanden Dutzende auf dem Gebiet, das später zu Israel werden sollte.

Warum entstanden Kibbuze?

Viele Kibbuze wurden von jungen Juden aus Osteuropa gegründet, die an die zionistische Mission glaubten, eine jüdische Heimat in Palästina zu schaffen. Einige flohen vor dem Antisemitismus in ihren Herkunftsländern und später vor dem Holocaust. «Der Kibbuz war für sie wie eine Grossfamilie. Er stellte Sicherheitsnetze zur Verfügung», zitiert npr.org. Ran Abramitzky, Professor an der Stanford University und Autor des Buches «The Mystery of the Kibbutz». Als in den 1930er- und 1940er-Jahren die Gründung eines jüdischen Staates immer wahrscheinlicher wurde, wurden einige Kibbuze aus strategischen Gründen in der Nähe von Regionen wie Gaza platziert, um den künftigen Anspruch abzusichern.

Welche Rolle spielen Kibbuze heute?

Die meisten Kibbuze haben die traditionellen Systeme des Gemeinschaftslebens aufgegeben. In der Regel behalten Bewohner mit Arbeit ihr eigenes Einkommen und die Eltern ziehen ihre eigenen Kinder gross. Sie gelten überwiegend als ruhige, idyllische Wohnorte, so Abramitzky. Demnach entsprechen sie heute immer mehr klassischen Dörfern im europäischen Sinne. Wie diese verzeichnen auch die israelischen Kibbuze einen Wegzug junger Menschen. Laut den israelischen Botschaften gibt es heute rund 270 Kibbuze, in denen noch etwa 117’000 Menschen leben.

